In Regione slitta il dibattito sulla sicurezza al lavoro, Bugetti attacca il vicepresidente di Italia Viva

Stefano Scaramelli ha deciso di chiudere il Consiglio regionale prima della discussione del punto messo all'ordine del giorno. La consigliera pratese del Pd: "Per un tema così importante si poteva anche sforare l'orario"

La sicurezza nei luoghi di lavoro è un tema di primaria importanza di per sé, ma dopo la recente morte della giovane operaia Luana D'Orazio, è anche di estrema attualità, eppure il Consiglio regionale ha chiuso i lavori di oggi, 12 maggio, poco prima del punto all'ordine del giorno dedicato all'argomento, attorno alle 13.

Una scelta del vicepresidente dell'assemblea Stefano Scaramelli di Italia Viva che guidava i lavori in quel momento e che ha fatto infuriare la consigliera del Pd, Ilaria Bugetti, presidente della commissione Sviluppo economico e rurale, che insieme al presidente della commissione Sanità, Enrico Sostegni, ed altri consiglieri Dem aveva presentato una proposta di risoluzione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento al comparto tessile. «Voglio esprimere profondo disappunto e rammarico per quanto accaduto. Credo che la scelta del vicepresidente Scaramelli sia stata sbagliata nel merito e nel metodo, anche perché altre volte siamo andati ben oltre l’orario fissato per la chiusura dei lavori. Penso sia stato grave e inaccettabile che non si sia preso in considerazione la discussione di tale atto affrettandosi a chiudere una seduta senza dare spiegazioni, anche perché ritengo che fosse doveroso discutere di una risoluzione che contiene proposte e impegni per migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro. Tutto ciò, come è evidente, aveva un’importanza particolare a pochi giorni dalla morte di Luana e dopo che la Regione aveva indetto una giornata di lutto in Toscana: era quindi doveroso discutere per rispettare quella memoria e tutte le altre vittime di incidenti sul lavoro. Sono molto rammaricata per quanto è accaduto, ora mi adopererò affinché la risoluzione venga discussa e votata all’inizio dei lavori della prossima seduta del Consiglio».

Il documento prevede alcuni impegni per la giunta regionale, in particolare “proseguire con l’attuazione delle azioni in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento al comparto tessile, a partire dagli strumenti previsti dalla legge 28/2019, affinché: si continui anche per le future annualità, implementandola ove necessario, con l’esperienza del citato “Piano straordinario di intervento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro” sia per quanto concerne le aziende straniere che italiane, operanti sul territorio toscano; vengano ripresi quanto prima gli interventi formativi per le imprese previsti nei mesi scorsi, richiamati in narrativa, e interrotti dalla pandemia Covid-19, a cura dell'Asl, del Safe, il Polo formativo regionale per la sicurezza, e in accordo con le parti sociali e datoriali”. Inoltre “prevedere anche nel prossimo Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025 adeguate azioni volte a dare continuità e rafforzare le iniziative sin qui intraprese sul tema della sicurezza del lavoro, della diffusione della buona occupazione e per la formazione dei lavoratori su tali aspetti”.

Se ne riparla la prossima settimana. Forse.