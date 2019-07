11.07.2019 h 12:00 commenti

In prognosi riservata 17enne investito da un'auto. Altri cinque feriti in due incidenti avvenuti stamani

Bilancio pesante sulle strade cittadine: il ragazzo era in sella ad una bici ed è stato travolto ieri sera in via Pistoiese. I due scontri di oggi provocati dal mancato rispetto dello stop

L'incidente in via Ciliani (foto da Facebook)

Bilancio pesante sulle strade pratesi con tre gravi incidenti avvenuti tra ieri sera e questa mattina. Quello con il bilancio peggiore è avvenuto poco prima delle 23 di ieri, 10 luglio, quando un 17enne di origine albanese è stato investito da un'auto alla rotatoria tra via Pistoiese e via Scarlatti. Il giovane inizialmente è stato soccorso in codice giallo e portato al Santo Stefano, ma poi le sue condizioni si sono rivelate più gravi ed è stato portato a Careggi dove è ricoverato in prognosi riservata. Alla guida dell'auto c'era un pratese di 53 anni.

Ci sono due mancate precedenze, invece, all'origine degli incidenti avvenuti stamani 11 luglio e che hanno provocato il ferimento di cinque persone. Il primo alle 5.45 all'incrocio tra via del Castagno e via Bertini con una Ford C-Max e un'Alfa Romeo che sono entrate in collisione. Soccorsi dal 118 in codice verde il 55enne pratese alla guida della prima, mentre sono stati ricoverati in codice giallo due passeggeri della seconda vettura: una donna cinese di 48 anni e un ragazzo di 17 suo connazionale.

Alle 9, invece, altro scontro all'incrocio tra via Serchio e via Ciliani con una donna che non avrebbe rispettato lo stop, prendendo in pieno una vettura e mandandola contro i parapedonali e il marciapiede, dove miracolosamente non passava nessuno. Ferite in codice verde una donna di 55 anni e in codice giallo una di 42, entrambe italiane.

In tutti e tre i casi è la polizia municipale a svolgere le indagini dopo aver effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica esatta.