20.03.2023 h 10:01 commenti

In prima assoluta al Fabbricone debutta "Alle Armi"

La nuova creazione di Hombre Collettivo, esplora l’idea del giocattolo nella sua dimensione metaforica legata all’infanzia, che innesca cortocircuiti inquietanti se inserita in contesti “adulti” e impiegata per trattare tematiche politiche cruciali

Da domani martedì 21 a domenica 26 marzo al Teatro Fabbricone debutta in prima assoluta "Alle Armi", nuova creazione di Hombre Collettivo, diretta da Riccardo Reina che ne è interprete insieme a Angela Forti, Agata Garbuio, Aron Tewelde, prodotta da Teatro Metastasio di Prato in collaborazione con Associazione Culturale Malerba (feriali 20.45, sabato 19.30, domenica 16.30).

Questo spettacolo è una continuazione ideale e formale del precedente lavoro del gruppo, "Casa Nostra", e esplora l’idea del giocattolo nella sua dimensione metaforica legata all’infanzia, che innesca cortocircuiti inquietanti se inserita in contesti “adulti” e impiegata per trattare tematiche politiche cruciali. Il tentativo è quello di mettere a fuoco il tema del gioco infantile della guerra inteso come sublimazione della violenza, e quello politico e economico del mercato internazionale delle armi - che riguarda da vicino anche l’Italia, ottavo paese esportatore al mondo.