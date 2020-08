17.08.2020 h 14:08 commenti

In preda ai fumi dell'alcol minaccia e offende barista, denunciato dalla polizia

E' successo nella zona di viale Vittorio Veneto. La donna ha chiesto l'intervento della questura dopo aver invitato il cliente ad uscire dal locale e aver ricevuto come risposta offese e minacce. L'uomo si è ribellato anche ai poliziotti

E' stato denunciato per aver offeso e minacciato la barista di un locale situato nella zona di viale Vittorio Veneto. Nei guai è finito un rumeno di 35 anni, in Italia senza fissa dimora e con precedenti di polizia per reati di varia natura. E' successo nel pomeriggio di venerdì 14 agosto, intorno alle 18.20. La barista ha invitato l'uomo ad allontanarsi dal bar perché appariva in evidente stato di ebbrezza e per tutta risposta ha ricevuto offese e minacce che l'hanno convinta a chiamare la polizia. Il rumeno deve rispondere anche di minacce a pubblico ufficiale per aver cercato di sottrarsi al controllo.



Edizioni locali collegate: Prato

