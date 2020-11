17.11.2020 h 12:19 commenti

In poco più di un mese chieste oltre 300 tessere per l'Emporio della solidarietà: "Siamo vicino al limite"

Intanto per evitare assembramenti il martedì mattina sarà dedicato alla spesa per gli over 65. A richiedere la tessera anche famiglie che non avevano mai avuto contatti nè con Caritas nè con i servizi sociali

Continuano a crescere le famiglie che vanno a fare la spesa all’Emporio della Solidarietà; da ottobre a oggi sono trecento le “new entry” che si sono avvicinate al servizio di via del Seminario, raggiungendo così quota 1.300 tessere utilizzate nella settimana.

Un numero in costante aumento che richiede anche nuove norme anticontagio per evitare assembramenti, così da oggi 17 novembre il martedì mattina l’Emportio sarà aperto soltanto per gli over 65, una scelta pensata anche per proteggere dal contagio una fascia d’età più a rischio

“Purtroppo – spiega la direttrice della Caritas Idalia Venco – non si vede la fine di questa emergenza, sembra durare all’infinito. Per ora grazie al sostegno di privati e aziende riusciamo a soddisfare tutte le richieste, ma ci aspettano ancora lunghi mesi critici”.

In realtà si sta raggiungendo il numero massimo di tessere erogabili, poi chi avrà bisogno sarà aiutato con altre formule, ad esempio dall’inizio della pandemia il fondo il Buon Samaritano ha erogato 100mila euro per il pagamento di affitti, bollette, libri e altri contributi. “Oltre a nuove famiglie sconosciute ai servizi sociali e ai nostri centri d’ascolto – spiega Marcello Turrini responsabile dell’Emporio – purtroppo ritornano anche persone che erano riuscite ad uscire dal tunnel della povertà. Un segnale che preoccupa”.

Ad utilizzare il servizio di via del Seminario sono anziani, ma anche famiglie, soprattutto italiane dove i l padre o entrambi i genitori sono in cassa integrazione, o hanno perso il lavoro, a testimonianza che la pandemia ha colpito in modo trasversale. Crescono gli utenti, ma c’è sempre più bisogno di volontari. “Siamo riusciti ad aprire una mattina in più rispetto all’orario consueto – ha spiegato Venco – grazie alla disponibilità di tre diaconi e un seminarista che gestisco la spesa dedicata agli over 65. Purtroppo anche fra i nostri volontari si sono registrati casi di positività”.

I nuovi orari dell’Emporio della Solidarietà quindi sono:lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 18 in orario continuato; martedì 9-12,30 (over 65) e 13-17, il giovedì 10-14.



Edizioni locali collegate: Prato

