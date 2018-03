27.03.2018 h 17:00 commenti

In pieno Macrolotto Zero nascerà la chiesa ortodossa: via libera al progetto

Sarà realizzata al posto di una vecchia fabbrica in via Berruti e verrà intitolata a Sant'Anastasia Megalomartire. Nel progetto anche una zona verde e una piazzetta ad uso pubblico.

alessandra agrati

Al posto di una vecchia fabbrica in via Berrutti, in pieno Macrolotto Zero, nascerà la chiesa ortodossa rumena. Il progetto è stato approvato all’unanimità dalla commissione 4 Urbanistica del Comune, ora si aspetta la presentazione dell'elaborato definitivo e l’approvazione in consiglio comunale. Tempi comunque brevi, probabilmente entro la fine di maggio, per trasformare il vecchio edificio, ormai pericolante e senza tetto, in un complesso religioso con un’aula del catechismo, una per le attività sociali e una chiesa. All’esterno, invece, è prevista la realizzazione di una zona verde e una piazzetta ad uso pubblico.La chiesa sarà dedicata a Sant'Anastasia Megalomartire ed è stata voluta dalla comunità rumena. L’edificio si trova proprio dietro alla ex Valore e il via libero della commissione permetterà una riqualificazione dell’area. “L’approvazione – spiega il presidente Massimo Carlesi – è stata all’unanimità è un progetto che rivalorizza una parte di Prato particolarmente in degrado, piuttosto che appartamenti in strutture alte 22 metri è meglio avere la chiesa ortodossa che sicuramente porterà molte persone nel macrolotto zero, inoltre l'edificio è pericolante, questa soluzione è quindi ottimale”.