27.11.2018 h 11:27 commenti

In pieno giorno tentano la razzia nel seminterrato di un condominio al Macrolotto Zero

I ladri hanno forzato la porta della rimessa delle biciclette, quella di un garage e di una cantina ma probabilmente sono stati messi in fuga dall'arrivo di uno dei residenti

In pieno giorno hanno cercato di mettere a segno un furto all’interno del condominio di via Fabio Filzi 7/B. E' successo ieri, lunedì 26 novembre, quando ignoti si sono introdotti nel seminterrato di che ospita garages, cantine e rimessa per biciclette.

"Uno o più malintenzionati - racconta uno dei residenti - si sono introdotti nel seminterrato, dove poi hanno forzato la porta “tagliafuoco” di accesso al deposito delle biciclette; contemporaneamente hanno tentato di forzare la saracinesca di uno dei garage e la porta di una cantina. Il fatto si è verificato in pieno giorno, fra l’ora di pranzo (quando i condòmini, rientrando, hanno visto le porte intatte) e le cinque del pomeriggio (quando un condòmino, recandosi a prendere la bicicletta, si è accorto delle effrazioni)".

Ai primi accertamenti, sembra che i malviventi non abbiano fatto in tempo a impadronirsi di oggetti di valore, probabilmente disturbati dall’arrivo del condòmino che ha scoperto le effrazioni. Gli stessi condòmini lamentano lo stato di generale abbandono della zona, anche sotto l’aspetto della presenza di forze dell’ordine.