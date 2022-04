31.03.2022 h 19:18 commenti

In pieno giorno sorprende due ladri in casa mentre stanno rubando

E' successo nel pomeriggio in via Senio a Maliseti. La donna è stata portata in ospedale in codice verde. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno svolgendo le indagini

Furto in pieno giorno, nel pomeriggio di oggi 31 marzo, in via Senio a Maliseti, con la padrona di casa che si è trovata davanti due ladri. E' successo intorno alle 17.45 e sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, intervenuti sul posto subito dopo l'allarme. La donna, una 58enne, è stata invece soccorsa da un'ambulanza della Croce d'Oro, inviata dal 118. Sotto shock per lo spavento, è stata portata al Santo Stefano in codice verde. Secondo quanto appurato dai militari, i due ladri avevano il volto travisato e sarebbero riusciti ad arraffare solo qualche oggetto di bigiotteria prima di essere scoperti dalla padrona di casa. Ancora non è chiaro da dove i malviventi siano passati per entrare nella casa che, sul retro, si affaccia su una scarpata lungo il Fosso della Dogaia.

