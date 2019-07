24.07.2019 h 14:15 commenti

In piena notte percorre in mountain bike (e contromano) l'autostrada Firenze-Mare

L'uomo è stato bloccato dagli agenti della polizia stradale prima che venisse travolto: era entrato all'altezza di Prato est e stava andando verso Firenze

Ha imboccato contromano e in sella ad una mountain bike l'autostrada Firenze Mare e ha percorso qualche chilometro tra Firenze Ovest e Prato Est prima di essere bloccato da una pattuglia della polizia stradale. E' successo la scorsa notte e l'uomo, un marocchino di 63 anni, pregiudicato per spaccio e per reati contro il patrimonio, è stato multato. L'uomo risulta essere in attesa della decisione sulla sua richiesta di scontare una pena alternativa alla reclusione, disposta a seguito di una recente condanna a 2 anni e 2 mesi di carcere, inflitta dal Tribunale di Firenze per furto aggravato.

L’allarme per la presenza del ciclista è rimbalzato al Centro Operativo Polstrada di Firenze, che non solo ha dirottato sul posto una pattuglia della Sottosezione di Montecatini, ma ha pure allertato Società Autostrade per l’Italia che, in quella zona, aveva personale intento a effettuare lavori di manutenzione lungo la carreggiata. Lo scellerato ciclista è stato fermato prima che qualcuno lo travolgesse. Ai poliziotti non ha esibito documenti, dicendo che proveniva da Prato e che si stava recando a Firenze.



