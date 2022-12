12.12.2022 h 15:41 commenti

In piena notte gira in strada con una scacciacani, coltelli e attrezzi da scasso: denunciato

Nei guai è finito un pregiudicato di 30 anni. La polizia lo ha fermato in via Erbosa e, dopo averlo identificato, lo ha perquisito. Tutti gli oggetti trovati in suo possesso sono stati sequestrati

Una pistola scacciacani priva del tappo rosso, due coltelli e vari attrezzi da scasso: è quanto la polizia ha sequestrato ad un cinese fermato la notte scorsa in via Erbosa, strada ai margini di Chinatown. L'uomo è stato fermato intorno alle 2 dagli agenti di una Volante impegnata nel controllo del territorio. 30 anni, già noto per i suoi numerosi precedenti penali, il cinese è stato identificato e perquisito. Accompagnato successivamente in questura, è stato denunciato per porto di armi e oggetti atti all'offesa e per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.



Edizioni locali collegate: Prato

