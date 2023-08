01.08.2023 h 14:21 commenti

In piena notte e con attrezzi da scasso tra le auto parcheggiate, due donne nei guai

Le due, che erano in compagnia di un giovane, sono stati fermate dagli agenti di una Volante. Nei loro zaini tutto l'occorrente per lo scasso e una tessera sanitaria rubata

Sono stati visti aggirarsi con fare sospetto tra le auto parcheggiate e per questo motivo sono stati fermati dagli agenti di una Volante impegnati nel controllo del territorio. Identificati un uomo e due donne, queste ultime trovate in possesso di zaini contenenti attrezzi da scasso e coltelli e di una tessera sanitaria rubata. E' successo nella notte di martedì primo luglio in via San Paolo. Le due donne sono state denunciate per ricettazione, porto di strumenti atti allo scasso e per possesso di oggetti atti all'offesa.



Edizioni locali collegate: Prato

