In piazza la rabbia di 500 studenti di Livi e Brunelleschi: "Vogliamo più spazi e una sede unica"

Da anni chiedono di non dover ruotare su diverse sedi, servono anche laboratori, l'aula magna, che alla sede di Montemurlo è stata chiusa per inagibilità, e soprattutto vogliono essere coinvolti nelle scelte. In piazza del Comune hanno incontrato il sindaco Biffoni,nei prossimi giorni saranno ricevuti dal presidente Puggelli

Al grido "Cosa vogliamo? Spazi" oltre 500 studenti del liceo Livi e Brunelleschi sono scesi in piazza per chiedere aule, laboratori e soprattutto una sede unica per tutti gli allievi. Il liceo artistico, infatti, ruota su quattro sedi, due per lo scientifico-linguistico dove il prossimo anno entreranno 11 prime, in una struttura dove tutti gli spazi possibili, dall'aula magna al bar sono state trasformate in classi."Da anni - spiega Zoe Zampini rappresentante di istituto al Livi - chiediamo una sede degna di questo nome, ma soprattutto di essere coinvolti nelle scelte o per lo meno ascoltati. Va bene qualsiasi soluzione, ma tutti insieme"Ancora più critica la situazione al liceo di Montemurlo, dove da gennaio l'auditorium è stato chiuso per un problema a una trave e non ancora riaperto. Lo spazio serve ai ragazzi per riunirsi e fare anche attività. "Abbiamo una sede a Montemurlo per il triennio e una in via Galcianese - spiega Virginia Monzali rappresentante d'istituto al Brunelleschi - per alcune sezioni del biennio, questo di fatto spacca la scuola, non ci sono contatti tra di noi. E per chi deve scegliere l'indirizzo è ancora più complicato perchè non vive la scuola in tutta la sua interezza. Chiediamo di essere la priorità"I ragazzi hanno sfilato da via Marini fino a piazza del Comune (non è stata autorizzata la sosta sotto la sede della Provincia in via Ricasoli che ha competenza per le scuole superiori) dove hanno incontrato il sindaco ."Come sapete - ha spiegato Matteo Biffoni - non è di mia competenza, però vi posso assicurare che la Provincia ha inoltrato la pratica per l'adeguamento dell' ex Stella d'Italia, poi però non so a quale istituto è destinata". Il colloquio con i rappresentanti d'istituto è durato una decina di minuti, i ragazzi hanno snocciolato tutti i problemi che quotidianamente vivono.Il presidente della Provincia Francesca Puggelli oggi non era in sede. "Ho sentito i giorni scorsi i ragazzi - ha commentato - chiedendo di incontrarcia ieri, ma non è stato possibile. avremo modo di confrontarci". numeri risultanti dalle iscrizioni dicono che l’istituto Livi-Brunelleschi avrà a settembre un numero di studenti inferiore rispetto a quest’anno.Nello specifico, al Livi sono iscritti 1328 studenti, di cui 282 al primo anno, mentre lo scorso settembre erano 1404 con 430 al primo anno. Al Brunelleschi invece il totale è leggermente più alto rispetto all’anno passato, 867 contro 806, ma con 209 studenti al primo anno rispetto ai 230 del settembre scorso.Insieme agli studenti dei due licei hanno sfilato anche alcuni insegnanti e i rappresentanti della Consulta degli studenti. "Purtroppo - ha spiegato il presidente Niccolò Sanesi - non è un problema che riguarda solo Livi e Brunelleschi, ma anche altri istituti. Da anni la Provincia non trova una soluzione che serve ora, non fra dieci anni".Alla manifestazione ha partecipato anche Piazza degli studenti: "Ribadiamo la mancanza di spazi scolastici e la disattenzione a elaborare un piano di lungo periodo che valorizzi la scuola come comunità, nella Provincia di Prato- spiega il portavoce Niccolò Sanesi - non è soltanto una questione tecnica: è prima di tutto una questione politica, che riguarda in prima istanza questi due Istituti, ma che deve stimolare una riflessione urgente sull'intero sistema degli spazi scolastici"