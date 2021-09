31.08.2021 h 13:14 commenti

In piazza Duomo la Pfm suona la "Buona Novella" di De Andrè

La storica band italiana protagonista del nuovo appuntamento del Festival "Settembre Prato è spettacolo". A Officina Giovani ci sono Cometa e i Manitoba mentre all'Anfiteatro di Santa Lucia lo spettacolo di Francesca Reggiani

Tocca a una delle band storiche del panorama musicale italiano salire sul palco di piazza Duomo alle 21 di stasera, mercoledì 1 settembre. La protagonista del nuovo appuntamento del festival "Settembre Prato è spettacolo" è la Premiata Forneria Marconi, meglio conosciuta come Pfm, con il suo tour "La buona novella".

Il concerto cade nel 50ennale dalla prima pubblicazione de “La Buona Novella” che vedeva Pfm in studio di registrazione con Fabrizio De André: la band torna quindi a suonare dal vivo la grande opera sui Vangeli Apocrifi.

I brani sono stati riarrangiati con l'aggiunta alla versione originale diparti musicali inedite per esaltare la poesia di Faber in una vera Opera Rock.

La seconda parte del concerto sarà dedicata ai i più grandi successi del vastissimo repertorio di Pfm.

La data di Prato sarà aperta dai Barock Project, band scelta direttamente da Pfm tra i gruppi del panorama del nuovo prog internazionale.

Sempre stasera, ma a Officina Giovani, doppio appuntamento, sul palco di Officina Jungle con il cantautore romano Comete e il duo fiorentino Manitoba, lanciato da XFactor. Inizio concerto alle 21.15 (ingresso a pagamento).

Infine, all'Anfiteatro di Santa Lucia, dalle 21 Francesca Reggiani porterà in scena lo spettacolo "Doc. Donne di origine controllata". Un nuovo show, anzi uno dei pochi ‘oneman show al femminile’ con Francesca Reggiani che vuole offrirci un manuale di sopravvivenza al caos, una bussola per orientarsi in un mondo sempre più smagnetizzato.