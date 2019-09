05.09.2019 h 13:57 commenti

In piazza Duomo il Radio Bruno Estate: sul palco 13 big con le hit più gettonate dell'estate

Stasera l'evento musicale, tra gli ospiti Mahmood, J-Ax, Luca Carboni, Lo Stato sociale, i Tiromancino e tanti altri. Ingresso gratuito ma solo per i primi 4.900 che si presenteranno ai cancelli

Tredici big della canzone italiana tutti insieme a Prato per l'ultima tappa del Radio Bruno Estate, lo spettacolo itinerante che propone le principali hit dell'estate e che quest'anno, per la prima volta, approda in città, nell'ambito del festival "Settembre. Prato e spettacolo".

L'appuntamento è per stasera, venerdì 6 settembre. A partire dalle 21 sul palco allestito in piazza Duomo si daranno il cambio il vincitore di Sanremo 2019 Mahmood, J-Ax, Luca Carboni, Elettra Lamborghini, Fred De Palma, Shade, Giordana Angi, Lo Stato sociale, Federica Carta, Mr. Rain e Martina Attili, Paolo Vallesi e i Tiromancino. A condurre la serata saranno Alessia Ventura ed Enzo Ferrari, mentre l’intrattenimento musicale prenderà il via già alle 20 con animazione e l’esibizione dei talenti emergenti Dj-V e Federico Furia.

L'ingresso alla piazza è gratuito ma, nel rispetto delle norme di sicurezza, l’accesso sarà consentito a 4.900 persone che riceveranno gratuitamente tagliandi numerati dopo i controlli di sicurezza fino a esaurimento. Due gli ingressi: uno da via Magnolfi e uno da via Garibaldi, entrambi aperti a partire dalle 18.