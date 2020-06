08.06.2020 h 10:45 commenti

In piazza dell'Università la manifestazione "Black lives matter", in ricordo di George Floyd

Decine di giovani, nel rispetto delle regole di distanziamento anti Covid, hanno manifestato in maniera pacifica il sostegno alle proteste che si stanno svolgendo negli Stati Uniti dopo la morte dell'afroamericano

Decine di ragazzi, distanziati e in silenzio, inginocchiati in piazza dell'Univerasità per ricordare George Floyd, l'afroamericano ucciso dalla polizia a Minneapolis. Si è svolta anche a Prato, ieri domenica 7 giugno, la manifestazione "Black lives matter" (le vite dei neri sono importanti), in sostegno delle proteste che stanno avendo luogo in questi giorni negli Stati Uniti. L'evento era organizzato dalla Rete degli Studenti Medi con la partecipazione di Arci, Cgil, LeftLab, Giovani Democratici, Assemblea Sullastessabarca.