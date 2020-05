06.05.2020 h 10:37 commenti

In pensione dopo 36 anni di insegnamento, una video lettera per salutare i bambini

Carla Bergonzini negli ultimi mesi ha imparato a usare le piattaforme digitali, ma per congedarsi dai suoi alunni ha voluto scrivere una lettera con la penna

Dal gessetto con la lavagna nera, alla piattaforma digitale per lezioni in videoconferenza. Dopo 36 anni di insegnamento (25 alla Don Milani) Carla Bergonzini a giugno andrà in pensione e, non potendo salutare i suoi alunni della 4 elementare della Don Milani, ha deciso di unire le sue due “anime” per mandargli un messaggio di saluti: scriverà una lettera su un foglio di carta e a mano e poi la invierà con whatsapp a tutti i bambini.

“Non avrei mai creduto di finire la mia carriera lavorativa in questo modo, da mesi comunico con i miei alunni tramite la piattaforma su cui abbiamo organizzato le lezioni, ma mi mancano molto. Direi che in questi due mesi si è completamente stravolto il mio modo di insegnare.”

Carla ha 67 anni e con l'aiuto delle colleghe, e tanta buona volontà ,è riuscita a entrare nel mondo del digitale e a utilizzarlo, inventandosi le nuove lezioni. “Ho sempre creduto nell'aiuto reciproco , del resto mi ispiro alla pedagogia di don Milani, e l'ho potuto sperimentare con le maestre più tecnologiche che sono state preziose. Io poi ho cercato di unire quello che erano le mie esperienze con le nuove esigenze”

Per chi ha sempre fatto lezione in classe guardano negli occhi i bambini e cercando anche di capire da un comportamento se c'erano problemi, non è facile affidarsi a un computer: “Tutta questa parte ovviamente è mancata – continua la maestra – l'insegnamento non è solo un passaggio di nozioni, ma tanto altro. Nei decenni che ho insegnato ho visto generazioni di bambini crescere , le ultime sono molto orientate all'utilizzo della tecnologia, ma le basi dell'italiano e della matematica servono anche in questi processi: non basta l'intuizione per usare un'app, bisogna capire i processi che la regolano per utilizzare in modo corretto da qui la mia idea di continuare a utilizzare i metodi tradizionali di insegnamento partendo dalla grammatica, la comprensione di un testo”.

Intanto, però ,anche Carla si dovrà affidare a un'app per salutare i suoi ragazzi: “Mi dispiace doppiamente di andare in pensione sia perchè non li potrò vedere sia perchè non posso accompagnarli alla fine del loro ciclo di studi. Ma resto vicino a loro comunque".

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus