In palazzo comunale la presentazione della "Carovana dell'autonomia"

L'Uici sezione di Prato promuove un incontro per presentare un sistema innovativo che aiuta gli ipovedenti a muoversi con maggiore facilità nel traffico

Un sistema innovativo che possa aiutare le persone affette da cecità o ipovedenti a muoversi in città con maggiore autonomia. Il 27 settembre nel salone consiliare arriva "La carovana dell'autonomia urbana", un evento organizzato da Uici di Prato in collaborazione con il Comune di Prato.

Dalle 10 alle 12,30 verrà presentato il sistema innovativo, realizzato con la partecipazione degli associati, che potrebbe essere installata in vari punti della città dagli uffici pubblici alle banche, dagli autobus alle stazioni. Durante la mattinata verrà inoltre presentata la pubblicazione “La città del presente" che raccoglie informazioni, consigli, suggerimenti e immagini con lo scopo di essere un comodo e semplice strumento di indirizzo per agevolare i progettisti e tecnici del settore.