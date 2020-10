26.10.2020 h 17:28 commenti

In pagamento i compensi elettorali per Referendum e Regionali del settembre scorso

Per la riscossione, chi ha scelto la modalità in contanti dovrà recarsi nelle filiali Intesa San Paolo invece chi ha scelto l'opzione online riceverà direttamente laccredito sul proprio conto corrente

L’Ufficio Elettorale del Comune di Prato comunica che sono in pagamento i compensi per coloro che hanno svolto la funzione di componente di seggio elettorale (presidente/scrutatore/ segretario) in occasione del Referendum Costituzionale e delle Elezioni Regionali del 20 e 21 settembre.

I componenti che hanno scelto il pagamento in contanti possono recarsi presso le filiali di Banca Intesa San Paolo con un documento d'identità in corso di validità e il codice fiscale.

Coloro che invece hanno richiesto l'accredito tramite iban, hanno già ricevuto l'importo sul proprio conto corrente.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus