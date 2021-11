18.11.2021 h 13:39 commenti

In ospedale incontri e consulenze gratuite dedicate alle donne vittime di violenza

La prossima settimana il punto informativo sarà attivo per tre giorni mentre il 27 è prevista una seduta di psicoterapia su prenotazione

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si celebra il 25 novembre, l'Asl Toscana centro ha organizzato una serie di eventi nell'ambito di Open Week Onda, acronimo di Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere.

Dal 22 al 28 novembre i presidi ospedalieri di propria competenza offriranno gratuitamente alla popolazione femminile servizi clinici e informativi, in presenza e a distanza, consulenze e colloqui. L’iniziativa fa parte del progetto di sensibilizzazione “La violenza ha molti volti: nessuna maschera per combatterla”. L’obiettivo è quello di supportare coloro che sono vittime di violenza ed incoraggiarle a rompere il silenzio, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto.

All'ospedale Santo Stefano il punto informativo sarà presente nella hall lunedì 22, mercoledì 24 e venerdì 26 dalle 9 alle 12.30 con incontro in presenza aperto alla popolazione. Sarà inoltre possibile una presa di contatto con le donne per successive terapie a lungo termine.

Sabato 27, nell’ambulatorio del presidio ospedaliero, dalle 9 alle 13, sarà possibile partecipare ad una seduta di psicoterapia. E' necessaria la prenotazione ai seguenti recapiti: donatella.pianeti@uslcentro.toscana.it; 3333370098, nei giorni di lunedì 22, mercoledì 24 e venerdì 27 dalle ore 9 alle 12.30, anche tramite messaggio WhatsApp.

La rete del Codice Rosa è in azione costante. Si riunisce periodicamente per analizzare i casi che si presentano e per stendere le procedure che riguardano sia gli ospedali che le attività territoriali. E’ coordinata dalla dottoressa Valeria Dubini, che è referente aziendale e dalla dottoressa Rosa Barone che è la referente delle equipe territoriali.

La rete è costantemente operativa e si è autoconvocata permanentemente nel periodo del lockdown quando i rischi per le situazioni di fragilità sembravano aumentati e quindi è continuativamente a supporto di varie iniziative che vanno dalla formazione agli interventi veri e propri.