In orario sulla tabella di marcia, il treno speciale di aiuti umanitari è arrivato a destinazione

Partito l'8 aprile dall'interporto di Prato è arrivato ieri a quello di Sławków Południowy, cittadina polacca a 20 km dal confine ucraino. Si stanno completando le operazioni di scarico, poi le oltre 500 tonnellate di alimenti e farmaci verranno distribuite nelle città colpite dalla guerra

E’ arrivato a destinazione ieri 13 aprile, in perfetto orario secondo la tabella di marcia il treno speciale di aiuti umanitari partito venerdì sera, 8 aprile, dall’interporto di Prato e diretto a quello di Sławków Południowy, cittadina polacca a 20 km dal confine ucraino.

Gli addetti stanno completando le operazioni di scarico delle 500 tonnellate di alimenti e medicinali con cui sono stati caricati i 27 vagoni del convoglio.

Il treno, in questi tre giorni e mezzo di viaggio, ha fatto tappa a Verona (Hub nazionale del quadrante Europa) e a Cervignano del Friuli, dove sono stati agganciati altri vagoni rispetto ai 14 partiti da Prato con materiale raccolto da tutta la regione

“E’ il senso della Toscana dell’umanità, della carità, della beneficenza - ha sottolineato il presidente Eugenio Giani - Un aiuto per un territorio martoriato dall'aggressione russa. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a riempirlo e al gruppo Ff italiane che ce lo ha messo a disposizione”

Nei quattordici vagoni toscani ci sono farmaci (18 pallet di medicinali, acquistati grazie alle donazioni ricevute sul conto corrente della Regione dedicato all'Ucraina), prodotti alimentari generici a lunga conservazione (pasta, conserve, scatolame vario, biscotti), acqua (la maggioranza in bottigliette da mezzo litro ideali per i razionamenti, come richiesto da ambasciata ucraina), generi per igiene intima e personale, prodotti per bambini (alimenti specifici per neonati, pannolini, salviette), alimenti per animali domestici e coperte. Materiali tutti decisi di concerto con l'ambasciata ucraina di Roma.

"Siamo felici di questo risultato - ha commentato Sergio Brachi responsabile della Protezione civile di Prato - che è stato ottenuto in tempi brevissimi. Presto sarà anche distribuito tutto il materiale, soprattutto quello sanitario di cui c'è urgente bisogno. Un ringraziamento particolare a interporto Toscana".

L’iniziativa è nata da un’idea e dalla disponibilità dell’interporto della Toscana Centrale, con sede a Prato, e Gruppo Fs italiane che hanno messo a disposizione il treno. La Regione Toscana, fin da subito, ha ritenuto importante l’iniziativa e ha messo a disposizione le sue competenze in materia. Per il tramite della Protezione civile regionale sono stati coinvolti anche il Dipartimento nazionale di Protezione civile e l’Ambasciata ucraina a Roma che si sono attivati fin da subito per la migliore riuscita possibile dell’iniziativa.



