02.12.2019 h 11:46 commenti

In mostra le opere realizzate dagli studenti d'Arte della New Haven

I ragazzi hanno realizzato un centinaio di lavori traendo ispirazione dal loro soggiorno in città e dai viaggi fatti in questi mesi in Toscana

I lavori artistici realizzati dagli dagli studenti del dipartimento di Arte della University of New Haven saranno in mostra da domani 3 dicembre fino a domenica 8 nei locali del Consorzio Santa Trinita in via Santa Trinita 19. Durante l’inaugurazione, fissata per domani alle 19, gli artisti Cassandra Calabrese, Lana Gunn, Megan Victoria, Maxwell Polikoff, Kirsten Lane, Hannah Smith, Taennyr O’Reilly, Anthony Scheele Morelli accoglieranno i visitatori e risponderanno alle domande in merito alle loro opere.

I lavori, creati con diverse tecniche, riflettono l’impatto che il soggiorno studio a Prato tra agosto e dicembre e i viaggi condotti in Toscana, hanno avuto sugli studenti. Sono cento le opere esposte fra disegni e schizzi en plain air, ma anche quadri a olio, tempera a uovo e infine disegni in punta di argento, tecnica usata da Filippo Lippi nell’affresco nel Duomo di Prato. In particolare, questa tecnica è stata utilizzata per la realizzazione di un’opera di due metri per lato, scelta inusuale in quanto viene solitamente usata per lavori di piccole dimensioni.

Gli studenti di arte di dipartimento di Arte della University of New Haven fanno parte del gruppo di 80 ragazzi arrivati a fine agosto per studiare al campus di Prato non solo arte ma anche lingua e cultura italiana. Hanno potuto approfondire le loro conoscenze artistiche grazie a viaggi studio in città d’arte in Toscana e in Italia e hanno lavorato alle loro opere nello studio d’arte messo a disposizione dall’università in via Santa Chiara. “I ragazzi erano degli artisti talentuosi ancora prima di arrivare in Italia - ed il paesaggio toscano, insieme all'architettura pratese sono stati per loro una fonte ricchissima di ispirazione" dice Randolph Melick professore di Arte che ha accompagnato gli studenti in questa esperienza. La mostra rimarrà aperta tutti i giorni dalle 17 alle 19.