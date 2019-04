29.04.2019 h 13:22 commenti

In mostra al Quirinale antico codice miniato salvato dai carabinieri del nucleo Tutela Patrimonio culturale

Stamani la preziosa opera, scortata dai carabinieri, è partita per Roma dove resterà fino alla metà di luglio per la mostra "L'arte di salvare l'arte. Frammenti di storia d'Italia" organizzata dal Comando generale dell'Arma per i 50 anni del reparto specializzato

Ci sarà anche un antico codice miniato del Museo dell'Opera del Duomo di Prato nella grande mostra che sarà inaugurata al Quirinale il prossimo 5 maggio sull'instancabile attività che il Nucleo Tutela patrimonio culturale dell'Arma dei carabinieri porta avanti ogni giorno in tutta Italia per scovare preziose opere rubate o scomparse. L'esposizione "L'arte di salvare l'arte. Frammenti di storia d’Italia", è stata voluta dal Comando generale dei carabinieri in occasione del 50°anniversario dell’istituzione del reparto specializzato dell’Arma, istituito il 3 maggio del 1969 per contrastare i crimini a danno del nostro patrimonio storico artistico.

Il graduale miniato di Rossello Franchi del 1430 fa parte di quel patrimonio inestimabile che i carabinieri sono riusciti a salvaguardare. In particolare nel 1987 ignoti tagliarono la pagina più bella di quel manoscritto, quella raffigurante Santo Stefano in trono. Un'immagine piena di significati per Prato, considerando che il primo martire della storia è patrono della città e che la Cattedrale porta il suo nome.

Dopo lunghe indagini nel 1989 i carabinieri ritrovarono la pagina da un collezionista privato che finì a processo per incauto acquisto ma che morì prima della sentenza. Un particolare curioso: il collezionista era pistoiese proprio come Musciattino che nel 1312 rubò la Sacra cintola della Madonna custodita in Duomo. La storia, quindi, si ripete anche negli esiti.

La pagina fu poi riattaccata al resto del manoscritto in esposizione al Museo dell'opera del Duomo.

Stamani, 29 aprile, il graduale è stato preso in consegna dagli stessi carabinieri del nucleo Patrimonio che con un furgone ad hoc, doverosamente scortato, stanno girando tutta Italia per raccogliere tutti gli oggetti che saranno protagonisti della mostra al Quirinale fino al 14 luglio.

E' l'unica opera di Prato salvata dai carabinieri, scelta per l'evento.

E.B.