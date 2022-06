27.06.2022 h 17:07 commenti

In monopattino sbatte contro lo specchietto di un furgone: 21enne soccorso in codice rosso

L'incidente è successo nel primo pomeriggio di oggi in via Vergaio Bivio. Sul posto oltre all'ambulanza del 118, che ha portato il giovane al Santo Stefano, anche la polizia municipale

Stava viaggiando su un monopattino elettrico in via Vergaio Bivio quando ha urtato violentemente contro lo specchietto di un furgone che procedeva nell'altra direzione di marcia. E' successo intorno alle 14.30 di oggi, 27 giugno. Ad avere la peggio è stato il giovane sul monopattino, un 21enne di nazionalità albanese, mentre alla guida del furgone c'era un 34enne di nazionalità cinese. Il ragazzo ha riportato un trauma cranico a causa del violento urto contro lo specchietto e della conseguente caduta sull'asfalto. Immediato l'allarme al 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza in codice rosso mentre la polizia municipale è intervenuta con le pattuglie dell'Ufficio sinistri. Il 21enne, che fortunatamente non ha mai perso conoscenza, è stato quindi trasferito al pronto soccorso del Santo Stefano per le cure del caso. Saranno ora gli agenti della Municipale, che hanno effettuato i rilievi, a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.

