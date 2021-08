28.08.2021 h 12:04 commenti

In monopattino contromano finisce su un’auto a un incrocio

È successo stamani in via Zarini all’intersezione con via Trieste. Sul posto un’ambulanza inviata dal 118 e la polizia municipale

Procedeva contromano con il suo monopattino il ventenne che questa mattina, 28 agosto, attorno alle 10.30, si è scontrato con un’auto che da via Trieste si stava immettendo in via Zarini. Il giovane, di origine pachistana, è finito a terra. Sul posto è sopraggiunta un’ambulanza della Pubblica assistenza L’Avvenire inviata dal 118. Fortunatamente le condizioni del giovane sono apparse buone ma è stato comunque accompagnato all’ospedale per accertamenti. Il codice è verde. La polizia municipale è intervenuta per effettuare i rilievi e per regolare la viabilità.

Edizioni locali collegate: Prato

