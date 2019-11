13.11.2019 h 15:54 commenti

In mille con il sogno di vestire la divisa della Municipale. Tra loro anche una donna al nono mese di gravidanza

Oggi pomeriggio la prova scritta del concorso per l'assunzione di 23 agenti con contratto di formazione-lavoro

C'è anche una donna in dolce attesa che proprio oggi finisce il tempo della gravidanza, tra i mille iscritti alla prova scritta di oggi pomeriggio, 13 novembre, al Gramsci Keynes per il concorso del Comune di Prato per l'assunzione di 23 agenti di polizia municipale con contratto di formazione-lavoro.Rispetto al recente concorso per amministrativi che richiedeva meno requisiti e quindi era più aperto, si sono registrati meno iscritti e di conseguenza è stato sufficiente utilizzare una sola scuola per effettuare la prova. I candidati devono rispondere a trenta domande con risposta multipla in trenta minuti. Altra differenza con il concorso per amministrativi riguarda l'età media dei partecipanti che in questo caso è molto più bassa. Tra i requisiti richiesti infatti c'era quello dell'età, non più di 32 anni.