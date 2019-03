30.03.2019 h 19:22 commenti

In migliaia sfilano per dire no all'ampliamento di Peretola. Nel corteo sia Biffoni sia Spada

Tantissime persone oggi pomeriggio hanno risposto all'appello lanciato dai comitati contrari alla nuova pista del Vespucci





Nei giorni scorsi il vicepresidente esecutivo di Toscana Aeroporti, Roberto Naldi, ha ironizzato sulla manifestazione definendola "una scampagnata" e si è detto stupito della partecipazione del sindaco Matteo Biffoni dato che a suo avviso la nuova pista non avrà ripercussioni su Prato fatta eccezione per le "grotte dei pipistrelli" (

"No all'aeroporto, Si al Parco della Piana, nessuna resa al potere del denaro". Sono gli slogan che oggi pomeriggio, 30 marzo, hanno sfilato insieme a migliaia di persone alla manifestazione organizzata dai comitati contrari alla nuova pista dello scalo fiorentino che porterà decolli e atterraggi sui cieli della Piana e del pratese. Nel lungo corteo che si è snodato dal Polo scientifico di Sesto Fiorentino al parcheggio scambiatore di Peretola, erano presenti tanti comuni cittadini, ma anche i rappresentanti delle istituzioni che da anni si stanno battendo per fermare il progetto di ampliamento del Vespucci, primi fra tutti i sindaci di Sesto, Prato, Campi, Poggio a Caiano, Carmignano e Calenzano, firmatari del ricorso al Tar contro il decreto ministeriale di Via che sarà discusso nel merito tra pochi giorni.Nei giorni scorsi il vicepresidente esecutivo di Toscana Aeroporti, Roberto Naldi, ha ironizzato sulla manifestazione definendola "una scampagnata" e si è detto stupito della partecipazione del sindaco Matteo Biffoni dato che a suo avviso la nuova pista non avrà ripercussioni su Prato fatta eccezione per le "grotte dei pipistrelli" ( LEGGI) . Un attacco a cui il primo cittadino ha replicato duramente invitando Naldi a Prato per dimostrare "con dati e grafici ciò che afferma".

Ha aderito anche la consigliera regionale del Pd, Ilaria Bugetti.

Hanno partecipato anche i candidati sindaco per il Comune di Prato, Daniele Spada del centrodestra, Mirco Rocchi di Prato in Comune e Marilena Garnier della lista civica Garnier per Prato.



Il primo in un post su Facebook ha annunciato che "il primo impegno da sindaco sarà incontrare i colleghi di Pistoia, Pisa e Firenze per rivedere il piano dei collegamenti e dei trasporti. La questione dell'aereporto passa anche dai collegamenti tra i principali centri. In Toscana gli equilibri sono cambiati".

Il secondo ha ricordato che Prato in Comune "ha da sempre attraverso i suoi aderenti fatto della tutela del territorio e della valorizzazione dell’ambiente il faro su cui impostare il suo progetto. Dunque non ne fa un feticcio politico strumentale ad uso provvisorio per attrarre temporaneamente consenso. Ci si crede, e basta"l.

Per la consigliera comunale Indipendente alla guida del gruppo civico Garnier per Prato: "Una gran bella giornata spesa per difendere la nostra salute e quella dei nostri figli". E.B.

