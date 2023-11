09.11.2023 h 09:31 commenti

In mezzo al disastro dell'alluvione un furgone con la droga, arrestato 40enne

I carabinieri hanno intercettato e seguito fino a Campi Bisenzio un insospettabile padre di famiglia. Nel veicolo in stato di abbandono sono stati trovati ketamina, marijuana ed ecstasy

L'alluvione non ha fermato l'attività antidroga dei carabinieri di Prato che nella notte di martedì 7 novembre hanno arrestato un uomo trovato in possesso di una ingente quantità di sostanza stupefacente. In manette è finito un cinese di 40 anni residente a Prato, padre di famiglia, disoccupato e soprattutto insospettabile. I carabinieri del Reparto operativo e del Nucleo investigativo, lo hanno intercettato e seguito fino a Campi Bisenzio dove è stato visto salire su un furgone parcheggiato e da molti anni in stato di abbandono. Immediato il blitz che ha portato al sequestro di quasi due etti di ketamina divisa in 34 bustine, una decina di grammi di marijuana e 22 pasticche di ecstasy per un valore di mercato di circa 11mila euro. L'arresto del 40enne è stato convalidato dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Firenze.



