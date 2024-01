Che i furti messi a segno sulle auto ormai, purtroppo, a Prato non facciano più notizia, è risaputo. Ma quello che è capitato a un cittadino che abita nella zona di Chiesanuova, tra sabato 6 gennaio e domenica 7, rappresenta in sé un piccolo record: in poco più di 24 ore ha trovato per ben tre volte la propria auto aperta e rovistata all'interno dai ladruncoli. Praticamente nullo il bottino dei malintenzionati: qualche spicciolo e i gettoni di plastic usati per i carrelli del supermercato.

"Sabato sera alle 20 - racconta il cittadino, Giuseppe Spatafora - parcheggio l'auto in via Sangro davanti ai giardinetti della chiesa del Sacro Cuore e di ritorno alla macchina, verso mezzanotte, ho trovato l'interno tutto sottosopra perché erano entrati a rubare. Deluso ma purtroppo rassegnato perché non è la prima volta che mi succede, rimettiamo apposto (io e la mia compagna) e torniamo a casa, poco distante da lì, in via Martiri di Belfiore. La mattina seguente andiamo all'auto e troviamo di nuovo tutto buttato all'aria. Mi sembra assurdo ma era davvero successo nuovamente, ormai avevano gia preso gli spiccioli la sera prima quindi non hanno trovato niente di appetibile. Nel pomeriggio torniamo a casa, sempre in via Martiri di Belfiore, e dopo la cena, intorno a mezzanotte, vedo dala finestra che la macchina aveva lo sportello aperto. Esco a controllare e per la terza volta in 24 ore ero stato derubato. Mi sembrava un incubo: si sono presi pure i gettoni di plastica che si usano per il carrello della spesa...".

E non è andata meglio a un altro cittadino, stavolta a Vergaio, in via di Mezzo. Questa mattina, 10 gennaio, per Marco Buchetti è stato un risveglio amaro: quando è sceso per accompagnare la figlia a scuola, ha trovato il finestrino posteriore della sua auto rotto, con tutti i vetri sparsi sul sedile (nella foto). I ladri hanno rubato una confezione di profumo che si trovava nell'abitacolo. Non è la prima volta che nella zona si verificano furti alle auto in sosta.