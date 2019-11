I carabinieri specificano che gli ovuli erano scuri e malleabili, segno che lo stupefacente sequestrato possa essere di qualità superiore e quindi più costoso. Le analisi qualitative e quantitative lo potranno o meno confermare. Intanto a casa del pusher sono stati sequestrati anche mille euro ritenuti provento dell'attività illecita.

Il nuovo arresto è stato fatto ieri sera, 19 novembre, da una pattuglia di militari della stazione di Iolo che, di fronte al circolo Favini in via Po, hanno notato un giovane allontanarsi velocemente al loro arrivo. I carabinieri sono riusciti a bloccarlo e lo hanno identificato come un 20enne pratese, residente in zona. Addosso il giovane aveva una ventina di dosi di hashish, mentre nella sua abitazione ne sono state trovate altre 30, oltre a tutto il necessario per il confezionamento. A quel punto per il giovane è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. E' stato messo ai domiciliari mentre la droga, in tutto circa un kg, è stata sequestrata.I carabinieri da tempo teneva sotto controllo la zona intorno al circolo Favini, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni di spaccio.