In manette un "topo d'auto" sorpreso dalla polizia in via Verona

Un pluripregiudicato di 58 anni aveva già colpito nella zona della stazione centrale rubando un palmare da un mezzo in sosta

In piena notte stava facendo razzia sulle auto in sosta quando è stato bloccato e arrestato dai poliziotti delle Volanti. In manette è finito un 58enne pratese, pluripregiudicato. E' stato sorpreso, alle 3.10 di stanotte 5 novembre, in via Verona, mentre stava rovistando all'interno di un'auto alla quale aveva forzato la portiera. Gli agenti hanno trovato il 58enne con numerosi attrezzi da scasso e con un palmare per auto che il ladro ha confessato di aver rubato su un'altra auto nella zona della stazione centrale. L'uomo è stato quindi arrestato con l'accusa di furto aggravato.

