27.10.2018 h 10:28 commenti

In manette studente di buona famiglia: gestiva un giro di spaccio tra i ragazzi di Vaiano

I carabinieri ieri mattina hanno perquisito l'abitazione del giovane a Prato e hanno trovato le prove della sua attività illecita

Da poco maggiorenne, di buona ed agiata famiglia, celibe, di professione studente. Questo l'identikit dello spacciatore, sicuramente insospettabile, arrestato all'alba di ieri, 26 ottobre, dai carabinieri della stazione di Vaiano. I militari si sono presentati di buonora alla casa del giovane a Prato, esibendo un decreto di perquisizione disposto dalla magistratura. Il procedimento penale era stato emesso dopo una serrata attività di indagine che aveva convinto i militari sul coinvolgimento del ragazzo in una attività di spaccio di sostanze stupefacenti, del tipo hashish e marijuana, che da tempo andava avanti a Vaiano.

Sospetti confermati durante la perquisizione domiciliare quando è stata trovata e sequestrata sostanza stupefacente del tipo hashish, in parte già confezionata in dosi, per un totale di circa 150 grammi. Trovato anche vario materiale per il confezionamento dello stupefacente, un bilancino di precisione digitale nonché la somma in contanti di 1.600 euro, considerata come provento dell’attività di spaccio. Il giovane è stato così arrestato.



Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus