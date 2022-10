12.10.2022 h 10:23 commenti

In manette pusher ripreso a spacciare dalle telecamere di videosorveglianza

I carabinieri lo hanno bloccato in piazza Mercatale e nella sua casa sono state trovate ketamina e pasticche di ecstasy

Si era stabilito da poco a Prato ma le telecamere della videosorveglianza di piazza Mercatale lo avevano ripreso più volte mentre in orario notturno stazionava in strada per incontrare i "clienti". Così, nella serata di lunedì 10 ottobre, è entrata in azione una pattuglia di carabinieri del Nucleo Investigativo, che hanno bloccato l'uomo: un cittadino cinese di 35 anni. Addosso aveva due dosi di ketamina. Il grosso dello stupefacente era invece nascosto nella sua casa, dove i militari hanno trovato 167 grammi della stessa sostanza stupefacente, suddivisa in 44 bustine, e 35 pasticche di ecstasy, oltre a 600 euro in contanti, provento dell'attività di spaccio e quindi sequestrati insieme alla droga.

Il 35enne è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e stamani, 12 ottobre, è comparso davanti al giudice che ha convalidato l'arresto disponendo la misura cautelare dell'obbligo di firma alla polizia giudiziaria.