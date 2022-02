17.02.2022 h 19:22 commenti

In manette per spaccio e rapina uno dei responsabili del raid in via Genova

Ora è ai domiciliari. In manette anche un diciottenne. Sequestrato un chilo di hashish. Il controllo è scattato per il violento litigio in strada scattato tra i due nei pressi di via Valentini

La polizia ha arrestato un diciottenne pratese per spaccio e un ventiquattrenne marocchino per spaccio e rapina. Quest'ultimo è la stessa persona che dieci giorni fa ha partecipato al raid fuori dal locale Loft 01 di via Genova e che pertanto è stato denunciato per rissa, lesioni aggravate e danneggiamento, nonchè colpito da Daspo urbano che gli impedisce di stazionare nei locali della zona sud della città per un anno. Da ieri è agli arresti domiciliari come l'amico diciottenne.

I due sono stati sorpresi da una volante nei pressi di via Valentini a litigare violentemente per una vincita in una sala vlt che il nordafricano ha sottratto al pratese. Il 24enne ha colpito con il casco il diciottenne che però ha rifiutato le cure mediche ed era desideroso di allontanarsi velocemente. Comportamento sospetto che ha convinto gli agenti delle volanti a perquisire i due. Il diciottenne è stato trovato in possesso di 1 kg di hashish diviso in dieci panetti, vario materiale per il confezionamento e 800 euro nel portafogli. Il 24enne aveva invece 5 dosi di hashish già confezionate. E' stato denunciato in stato di irreperibilità anche un diciottenne romeno da cui il coetaneo ha dichiarato di rifornirsi. Nella sua abitazione, sottoposta a perquisizione, sono stati trovati attrezzi e materiale per il confezionamento delle dosi.

Edizioni locali collegate: Prato

