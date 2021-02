19.02.2021 h 11:51 commenti

In manette lo spacciatore dalle 8 identità: una volta ha detto di chiamarsi Muhammad Ali

Il 38enne è stato arrestato dai carabinieri che lo hanno sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina. Nei terminali è registrato con tutti gli alias che ha fornito alle forze dell’ordine nell’ambito dei suoi precedenti giudiziari

Da quando era arrivato in Italia aveva usato almeno otto identità diverse, una delle quali, tra l'altro, che difficilmente poteva passare inosservata: Muhammad Ali, proprio come il pugile.

Adesso, però, i carabinieri hanno arrestato lo spacciatore dalle otto identità. Si tratta di un cittadino marocchino 38enne, colto in flagranza ieri 18 febbraio dalla squadra antidroga dei carabinieri di Montemurlo. Lo straniero, verso le 20, è stato visto in via Giuseppe Gori a Prato mentre cedeva una dose di cocaina ad un tossicodipendente pratese, a sua volta stato segnalato alla prefettura.

Al momento dell’arresto è bastato un controllo sui terminali da parte dei militari per fare emergere tutte le false identità che l’uomo aveva fornito alle forze dell’ordine nell’ambito dei suoi precedenti giudiziari. Verrà giudicato con rito per direttissima.