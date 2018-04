06.04.2018 h 11:31 commenti

In manette ladro di energia elettrica: aveva collegato abusivamente l'impianto di casa

I carabinieri di Vaiano hanno arrestato l'uomo, attualmente sottoposto all’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. Da mesi risultava non avere un contratto per la fornitura di energia ma in casa aveva regolarmente la luce

Un cinquantenne italiano, già sottoposto all’obbligo di dimora nel Comune di Vaiano e con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato arrestato ieri 5 aprile dai carabinieri con l'accusa di furto di energia elettrica. I militari della stazione di Vaiano hanno riscontrato anomalie nel sistema di fornitura dell’energia elettrica dello stabile nel quale l’uomo era domiciliato da solo. I carabinieri hanno quindi effettuato un sopralluogo con i tecnici Enel, accertando che l’uomo, che non risultava da mesi intestatario di un contratto per la fornitura di energia, aveva collegato abusivamente, con un cavo elettrico lungo dieci metri, il quadro elettrico della propria abitazione con il quello posto sulla strada bypassando il proprio contatore.



Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

