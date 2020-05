01.05.2020 h 11:50 commenti

In manette la baby gang: avevano rapinato due coetanei per poi spendere il bottino al pub

A due mesi dai fatti i carabinieri hanno arrestato tre ragazzi, uno solo dei quali appena maggiorenne. La gravità del loro comportamento e i tanti precedenti hanno spinto la Procura dei minori a disporre le misure cautelari

Avevano rapinato due coetanei per potersi pagare un paio di birre al bar ma ora, a due mesi dai fatti, sono stati arrestati. In manette sono finiti tre giovani, uno dei quali maggiorenne da poco e gli altri ancora minorenni. Si tratta di ragazzi nati in Italia, figli di genitori stranieri. Sono stati arrestati ieri, 30 aprile, dai carabinieri del Nucleo Radiomobile che hanno eseguito tre ordinanze di applicazione di misura cautelare emesse dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze: uno di loro, visti i precedenti, è stato poratto in un centro di detenzione minorile, gli altri due messi agli arresti domiciliari in casa.

I tre giovani, uno di Pistoia e gli altri due di Prato, il 29 febbraio scorso avevano messo a segno una rapina aggravata ai danni di due giovani di poco più grandi di loro.

Il fatto era accaduto nella pista ciclabile che costeggia il Bisenzio. I tre ragazzi avevano affrontato le due vittime –anch’esse pratesi- minacciandole e costringendole a consegnare il denaro che avevano con sé: in tutto appena 20 euro. , bloccandoli ed eseguendo una vera e propria perquisizione sulle loro persone. Poi erano andati a consumare il magro bottino in consumazioni da banco all’interno di un pub del centro storico. E proprio nel locale i carabinieri li avevano rintracciati poco dopo, grazie alle precise descrizioni fornite dalle vittime ed a cui i militari hanno subito associato i tre ragazzi, ben conosciuti alle forze dell’ordine in ragione dei loro precedenti di polizia.

"E’ stata proprio la gravità del reato perpetrato - spiegano dal comando provinciale dei carabinieri -, commesso tra più persone riunite e sfruttando la forza intimidatrice amplificata dall’agire in gruppo, nonché la valutazione che i tre ragazzi avevano dimostrato da tempo di essere fuori controllo e insensibili a qualsiasi regola rieducativa, a far propendere l’autorità giudiziaria minorile verso l’applicazione dei gravi provvedimenti nei loro confronti".

Così, a due mesi dai fatti, sono scattate le manette ai polsi dei tre ragazzi.