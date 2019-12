E' stato individuato e arrestato il presunto autore del maxi furto di Rolex e gioielli commesso lo scorso 15 novembre alla gioielleria Cassetti tra via Garibaldi e piazza Mercatale attraverso la rimozione del vetro blindato della finestra al primo piano del negozio ( LEGGI) Si tratta di un romeno di 21 anni, pregiudicato per reati contro il patrimonio, stabilmente domiciliato a Bari. E' qui che ieri pomeriggio, 20 dicembre, i poliziotti della questura di Prato, in collaborazione con i colleghi del capoluogo pugliese, hanno trovato il giovane per notificargli l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Prato e accompagnarlo alla locale casa circondariale.