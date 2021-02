16.02.2021 h 14:56 commenti

In manette l'Arsenio Lupin in gonnella, specializzata nei furti ai danni delle gioiellerie

La donna rintracciata e arrestata a Rimini dai poliziotti della Squadra Mobile. A dicembre aveva fatto un colpo da 3.500 euro a Prato e poi uno analogo a Lucca. Con uno stratagemma distraeva i rivenditori e rubava i preziosi

A dicembre aveva messo a segno un furto con destrezza in una gioielleria del centro di Prato, rubando tre collane di oro e diamanti, per un valore di 3.500 euro, praticamente sotto gli occhi del commesso. E pochi giorni dopo aveva ripetuto il tutto in una oreficieria di Lucca. E questi sarebbero solo alcuni dei colpi attribuibili ad una donna italiana di 45 anni, di origine rom, arrestata nei giorni scorsi a Rimini dai poliziotti della Squadra Mobile di Prato.

Sono stati infatti gli uomini diretti dal dirigente Alessandro Gallo a identificare la ladra, una specie di Arsenio Lupin in gonnella che, partendo dalla località della riviera romagnola, girava un po' tutta Italia depredando le gioiellerie. Il modus operandi era sempre il solito: la donna entrava nel negozio e chiedeva di poter vedere dei preziosi, intanto poggiava sul tavolo la borsa e alcune riviste. Approfittando della situazione, aspettava poi il momento in cui il rivenditore era distratto, per far scivolare nella borsa i preziosi. Per poi allontanarsi. Il furto veniva scoperto solo dopo, quando era troppo tardi per fermare la ladra.

I poliziotti pratesi, lavorando sulle immagini delle videocamere di sicurezza, sono riusciti ad identificare la donna grazie ai database, nonostante la stessa avesse il volto parzialmente travisato dalla mascherina. Nel suo alloggio sono stati sequestrati anche gli abiti che indossava sia a Prato sia a Lucca.