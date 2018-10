23.10.2018 h 13:59 commenti

Preso il grossista delle bici rubate: l'elenco e le foto dei mezzi recuperati dalla polizia

La squadra Mobile ha accertato che l'uomo le acquistava per pochi euro da tossicodipendenti che incontrava nei giardini di via Colombo

Con pochi euro comprava biciclette rubate, le riverniciava e poi le rivendeva. Un affare evidentemente redditizio quello messo in piedi da un cinese di 54 anni che ieri, lunedì 22 ottobre, al termine di un'indagine della polizia, è stato denunciato per ricettazione. Nella sua casa in via Respighi, i poliziotti della sezione Antidroga e Crimine diffuso della Squadra Mobile hanno trovato e sequestrato nove biciclette da passeggio e sportive, due delle quali con pedalata elettrica assistita. Secondo le indagini, l'uomo acquistava le biciclette da tossicodipendenti che incontrava nei giardini di via Colombo. Oltre alle bici, sono stati sequestrati anche 50 caricatori universali e 34 blocchetti di avviamento per mezzi elettrici e 24 connettori di collegamento universale di alimentazione per batterie. Al momento solo una bicicletta è stata restituita al suo proprietario, un uomo di 86 anni residente in provincia di Bologna che aveva denunciato il furto ad agosto dello scorso anno.Le altri bici potranno essere visionate da chi ha subito e denunciato il furto. Per vederle è necessario contattare la segreteria della Squadra mobile – 0574 555355 – dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 12. Occorre poi presentarsi all'appuntamento portandosi dietro la denuncia di furto o documenti che provino l'acquisto o la proprietà del mezzo.Questo l'elenco delle bici sequestrate dalla polizia: bici elettrica di colore bianco marca Aodel Fox A7; bici elettrica di colore nero con cestino anteriore e due borse laterali marca Torpado modello T250 Venus; bicicletta da passeggio color crema marca Ric Design con cestino anteriore di colore marrone; bici sportiva MTB marca Bottecchia CC660 biammortizzata di colore grigio-blu-rosso; city bike Btwin di colore nero modello Triban 500; bici da corsa di colore bianco marca Eddy Merckx; bici da corsa di colore grigio marca NRC; bici da passeggio marca Bottecchia di colore viola con cestino anteriore nero.