10.08.2019

In manette due topi d'appartamento, avevano appena rubato gioielli e orologi da una casa

Si tratta di due fratelli di origine albanese di 31 e 35 anni, domiciliati a Galciana. I carabinieri li hanno sorpresi con la refurtiva presa da un immobile in via Novelli a Campi Bisenzio

Due topi d'appartamento sono finiti nella rete dei carabinieri di Prato che in questo periodo di vacanza hanno predisposto specifici servizi di controllo del territorio per prevenire i furti in abitazione.

In particolare i militari del Nucleo Investigativo hanno arrestato due albanesi, Ernest Shehu di 31 anni e il fratello Brigel 35 anni, entrambi domiciliati a Galciana, che avevano appena ripulito un appartamento nella vicina Campi Bisenzio.

I due sono stati incrociati da una pattuglia in abiti civili nella tarda serata di giovedì, 8 agosto, mentre si aggiravano per le vie di Prato a bordo di una Audi Q3, risultata rubata a Calcinaia in provincia di Pisa il 29 luglio scorso. Sono stati seguiti fino a Campi Bisenzio ma hanno fatto perdere le proprie tracce. Poco dopo sono stati nuovamente trovati e seguiti fino al domicilio dove sono stati bloccati immediatamente dai carabinieri. In tasca avevano vari gioielli in oro e orologi presi poco prima da un appartamento al primo piano di una palazzina in via Novelli a Campi Bisenzio dove si sono introdotti dopo aver forzato una finestra. Tale refurtiva veniva restituita al legittimo proprietario, come pure l’autovettura Q3.

Su disposizione del sostituto procuratore Laura Canovai, i due ladri sono stati accompagnati nel Carcere di Prato.