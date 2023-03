10.03.2023 h 13:04 commenti

In manette due spacciatori: uno ingoia 30 dosi di eroina per evitare l'arresto

Le operazioni portate a termine dai carabinieri nei giorni scorsi. Il secondo pusher usava un'auto a noleggio per recarsi dai clienti e nascondeva la cocaina in un sottofondo ricavato nell'orologio

Quando ha capito che quegli uomini in borghese che si stavano avvicinando erano carabinieri, non ha esitato a ingoiare una dopo l'altra 30 dosi di eroina, incurante del rischio corso se anche solo una di queste si fosse aperta nel suo stomaco. Tra l'altro il gesto incosciente non gli è servito nemmeno ad evitare l'arresto, visto che i militari lo hanno bloccato e portato in ospedale, dove è rimasto fino a quando non ha espulso tutto lo stupefacente. Il pusher, di nazionalità nigeriana, è stato bloccato a Prato dalla squadra antidroga della Tenenza dei carabinieri di Montemurlo.

Sono stati i militari della Stazione di Iolo, invece, ad arrestare un 22enne di nazionalità albanese, trovato con 12 dosi di cocaina che aveva nascosto in uno scomparto mobile, posto sotto la scocca dell'auto a noleggio che utilizzava per le consegne ai clienti. Durante la perquisizione, i carabinieri hanno scoperto che altre due dosi erano nascoste in un sottofondo dell'orologio che il giovane indossava.

Un terzo arresto compiuto dai carabinieri negli ultimi giorni, riguarda infine un 58enne originario della Calabria che deve scontare la pena di 4 anni e 7 mesi di reclusione per reati di natura estorsiva compiuti proprio a Poggio a Caiano tre anni fa. Sull'uomo pendeva un ordine di carcerazione eseguito dagli stessi militari che avevano svolto le indagini.