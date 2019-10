17.10.2019 h 11:10 commenti

In manette baby rapinatore di 15 anni: ha preso il telefonino ad un 13enne dopo averlo immobilizzato

Il fatto è avvenuto in via Ciliani nel pomeriggio di ieri. La vittima ha chiesto aiuto ai professori della scuola che frequenta ed è stato dato l'allarme ai carabinieri

Tredici anni la vittima, 15 il rapinatore. Sono i due giovanissimi protagonisti del brutto fatto di cronaca avvenuto ieri pomeriggio, 16 ottobre, in via Ciliani. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile, che hanno arrestato il 15enne, pratese con famiglia di origini albanesi. La vittima è invece uno studente cinese di appena 13 anni.

Il ragazzino, intorno alle 14 di ieri, ha chiesto aiuto al personale della scuola “Filippino Lippi” di via Corridoni, che lui frequenta. Ai professori ha raccontato di essere stato avvicinato dal rapinatore in via Ciliani: il 15enne lo aveva afferrato stringendolo al collo, immobilizzatolo poi con violenza in quella posizione contro un muro, appropriandosi infine del suo telefono cellulare.

I carabinieri, subito avvertiti dalla scuola, hanno intercettato poco dopo in via Strozzi il 15enne. La perquisizione del ragazzo consentiva il recupero del telefono cellulare e la sua restituzione alla giovane vittima che poi, in caserma, ha formalizzato la denuncia assistito dai genitori.

Il giovane rapinatore, già conosciuto alle forze dell’ordine, frequenta l'istituto Marconi di Prato. E' stato arrestato e trasferito al Centro di Prima Accoglienza di Firenze.



