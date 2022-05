16.05.2022 h 12:49 commenti

In macchina con la droga e con il foglio di via mai rispettato, ventunenne denunciato dalla polizia

Il giovane, che lo scorso febbraio aveva ricevuto il provvedimento dalla questura, è stato fermato per un normale controllo in viale XVI Aprile. La sostanza stupefacente fiutata dal cane antidroga

Nonostante il foglio di via emesso nei suoi confronti dal questore lo scorso febbraio, ha continuato a restare in città e a circolare come se nulla fosse. Non solo: incappato in un controllo della Municipale, in viale XVI Aprile, è stato trovato in possesso di droga, una piccola quantità di hashish. L'uomo, un marocchino di 21 anni, è stato denunciato per inosservanza del provvedimento della questura e segnalato alla prefettura per il possesso di hashish. A fiutare la droga, nascosta in macchina, è stato Devil, uno dei cani antidroga assegnati alla Municipale.



Edizioni locali collegate: Prato

