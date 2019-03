12.03.2019 h 10:11 commenti

In lutto lo sport pratese: è morto Rodolfo Becheri, storico presidente del Coiano Santa Lucia

Becheri aveva 89 anni. Nonno di 'Alino' Diamanti, ha contribuito anche alle carriere di Paolo Rossi e Christian Vieri. Il cordoglio della società che si stringe attorno alla famiglia

Lutto nel mondo sportivo pratese. Nella notte di martedì 12 marzo è morto Rodolfo Becheri, storico presidente del Coiano Santa Lucia. Aveva 89 anni. Se ne va una figura importantissima, un uomo che ha dedicato la vita al calcio e che ha contribuito a carriere di primo livello come quelle di Paolo Rossi, Christian Vieri e di Alessandro Diamanti, suo nipote.

“Il presidente e l'intera dirigenza del Coiano Santa Lucia si stringono intorno alla famiglia, in particolar modo alla figlia Antonella e al nipote Alessandro, nel ricordo di Rodolfo”, il messaggio di cordoglio arrivato dalla società oggi guidata da Roberto Macrì.

Dal pomeriggio la salma sarà esposta alle cappelle del commiato della Pubblica assistenza. Il funerale sarà celebrato nella chiesa Regina Pacis, a Santa Lucia. Data e orario non sono stati ancora fissati dalla famiglia.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus