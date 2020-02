26.02.2020 h 13:14 commenti

In Lazzerini si parla di didattica plurilingue e di educazione interculturale

Sarà presente il docente di fama internazionale Jim Cumminis all’incontro promosso dall’Istituto Marco Polo in collaborazione con gli assessorati all’istruzione e alla cultura del Comune e la biblioteca

Si terrà domani, giovedì 27 febbraio, alle 17 in sala conferenze della biblioteca Lazzerini un incontro sul tema dell’educazione in contesti plurilingue promosso dall’istituto Comprensivo Marco Polo e realizzato in collaborazione con gli assessorati all’istruzione e alla cultura del Comune e la biblioteca Lazzerini, sede del Polo regionale di documentazione interculturale.

L’incontro dal titolo “Didattica plurilingue in contesti multiculturali” vedrà come relatore il professor Jim Cummins, docente di fama internazionale presso l’Ontario Institute for Studies in Education dell’Università di Toronto, dove lavora sui temi del bilinguismo e dell’acquisizione del linguaggio.

Il professor Cummins è un sostenitore della valorizzazione della lingua madre e della didattica plurilingue, è inoltre una delle voci di riferimento sul tema del translanguaging, esperienza di ricerca sperimentata con successo anche dall’istituto Marco Polo nell’ambito del progetto L’AltRoparlante – Didattica plurilingue nella scuola italiana.

Il progetto è coordinato dalla professoressa Carla Bagna e dai ricercatori Valentina Carbonara e Andrea Scibetta dell’Università per gli stranieri di Siena, è vincitore del Label Europe delle Lingue 2018 e coinvolge diverse scuole italiane tra le quali, da diversi anni, l’Istituto Marco Polo.