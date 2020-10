30.09.2020 h 17:52 commenti

In Lazzerini la storia di Carolina Picchio, prima vittima di cyberbullismo in Italia

La ragazza morì suicida a 14 anni nel 2013. Sabato suo padre aprirà il ciclo di incontri sugli aspetti psicologici nell’uso di internet, che si terranno in biblioteca nel mese di ottobre. Ingresso libero ma con prenotazione obbligatoria

L’evento potrà essere seguito anche in streaming sul canale Youtube della Biblioteca Lazzerini.