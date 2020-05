09.05.2020 h 11:10 commenti

In Italia per accudire i nipotini ma il visto è scaduto: i giudici le concedono il permesso di soggiorno

Il tribunale ha rilasciato l’autorizzazione a stare in Italia altri due anni per seguire i bambini che altrimenti sarebbero stati costretti a crescere con una baby sitter. L’avvocato: “Importante il legame affettivo con i nonni”

Il visto turistico scaduto da tempo è diventato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido per due anni. È la storia a lieto fine di una nonna malese di 62 anni a cui il tribunale per i minori di Firenze ha riconosciuto i requisiti per continuare ad accudire i suoi nipotini di 5 e 1 anno, entrambi nati a Prato.Il ricorso presentato dall’avvocato Ilaria Panerai ha consentito alla donna di uscire dallo stato di clandestinità. Il decreto è arrivato venerdì 8 maggio, giorno della festa della mamma, quello che un po’ la cinquantottenne rappresenta per i bambini di sua figlia titolare, come il compagno, un cinese, di un titolo di soggiorno per motivi di lavoro. La nonna ha fatto avanti e indietro dalla Malesia già dal 2015 per assistere la figlia dopo la nascita del primo figlio affetto da una malformazione cardiaca. Nel 2019 è nato il secondo nipotino e la donna è tornata in Italia con un visto turistico e alla scadenza, dopo tre mesi, è rimasta come clandestina per continuare ad occuparsi dei nipoti.Ma non ha fatto finta di niente: si è rivolta all’avvocato per chiedere se c’era anche solo una possibilità per non lasciare i nipotini e allo stesso tempo non continuare a stare nell’illegalità. Il tribunale dei minori ha accolto la tesi dell’avvocato Panerai: senza la presenza della nonna, i bambini sarebbero costretti a crescere con una baby sitter, figura estranea al contesto familiare. Il legale ha anche insistito sull’importanza di stare a contatto con i nonni - in questo caso la nonna - anche in prospettiva della ricchezza che questa presenza rappresenta per un bambino e del legame affettivo destinato ad entrare nel bagaglio dei ricordi.