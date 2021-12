21.12.2021 h 10:25 commenti

In isolamento volontario ma dopo quattro giorni ancora non arriva l'esito del tampone

Impiegata 29enne denuncia le difficoltà del tracciamento: "Dopo un contatto con un positivo per senso civico mi sono messa in quarantena con i miei genitori ma l'attesa è davvero troppa. E chissà quanti non lo fanno"

Da quattro giorni è a casa, in autoisolamento volontario, in attesa del responso del tampone molecolare cui si è sottoposta sabato mattina 18 dicembre dopo aver avuto un contatto con un positivo. E nonostante i tentativi di sapere se è o meno positiva al Covid, ancora dall'Asl o dalla Regione nessuno le ha fatto sapere niente.

E' una storia, quella raccontata dalla nostra lettrice, un'impiegata 29enne pratese, purtroppo comune ad altre persone in questo momento in cui i contagi sono in crescita e di conseguenza il tracciamento va in difficoltà. Resta il fatto che, in questo caso, solo grazie alla correttezza e al senso civico della diretta interessata, un possibile positivo non è a giro per la città. A rendere ancora più complicata la cosa è che anche i genitori della 29enne si sono messi, per correttezza, in isolamento nonostante il loro tampone rapido sia risultato negativo.

"Per mia premura - racconta la lettrice - dopo un contatto con positivo avvenuto 5 giorni prima, ho eseguito, giovedí sera tardi, da sola due test rapidi che hanno avuto esito positivo. Non essendo certa di averli effettuati correttamente, ho chiamato la sera stessa la guardia medica che mi ha segnato il tampone molecolare che ho dovuto prenotare per sabato a Prato in via Reggiana. Ho effettuato il test sabato alle 10.04 e sto ancora attendendo risposta, dopo tre reclami e una chiamata direttamente alla presidenza della Regione".

Una situazione paradossale che, oltre a tenere sulle spine la diretta interessata, la porta a fare un'amara riflessione: "Mi chiedo - dice - come sia possibile arginare la pandemia se non esiste un tracciamento vero e proprio da parte dell’Asl che non consegna in tempi rapidi i risultati, soprattutto alle famiglie che non posso isolarsi completamente. Aspettare che ogni cittadino faccia la sua parte come l’ho fatta io è pura utopia se poi ti costringono a stare a casa cinque giorni in attesa di una risposta. Con il datore di lavoro che ti chiede ogni ora se hai il risultato".