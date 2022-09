27.09.2022 h 08:36 commenti

In fuga da piazza Stazione fino a Oste, danneggia due bus e un'auto e aggredisce i poliziotti

Protagonista del folle episodio un 30enne che è stato poi bloccato e arrestato. Privo del permesso di soggiorno, stava guidando una vettura prestata da un'amico

Ha danneggiato due bus e un'auto durante la fuga e, quando i poliziotti lo hanno raggiunto, ha cercato di aggredirli per evitare l'arresto. Protagonista del parapiglia un nigeriano di 30 anni che domenica sera ha impegnato le pattuglie della polizia fra Prato, in piazza della Stazione, e Oste di Montemurlo, fin dove è stato inseguito, bloccato e arrestato per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

Il 30enne, senza permesso di soggiorno, guidava un'auto prestatagli da un amico. Con la vettura ha prima urtato un autobus in piazza della Stazione dopo aver perso il controllo del mezzo, poi una volta ripartito è finito contro un secondo bus al ponte della Vittoria, qui è sceso di auto ha lanciato gli scarponi contro il vetro davanti del pullman e ha ripreso a guidare scalzo, percorrendo la tangenziale verso Montemurlo dove a Oste la macchina ha finito la sua corsa andando a sbattere contro un muro. Quindi ha tentato la fuga a piedi ma gli equipaggi delle Volanti lo hanno raggiunto e fermato nonostante la sua reazione alle forze dell'ordine.

Dalle ricostruzioni è pure emerso che nella corsa in tangenziale aveva causato un incidente con un'altra vettura nelle vicinanze di una stazione di servizio.