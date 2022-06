21.06.2022 h 19:22 commenti

In fiamme un vasto appezzamento di terreno a Mezzana

L'incendio ha interessato un campo incolto. Intervenuti sul posto una quindicina di vigili del fuoco provenienti oltre che dalla centrale anche dal distaccamento di Montemurlo e da Firenze

Un vasto appezzamento di terreno incolto compreso tra via Viottolo del porcile e via delle Viottole a Mezzana, è bruciato in seguito ad un incendio che si è sviluppato a partire dalle 17.30 di oggi, 21 giugno, e che ha tenuto impegnati un totale di 15 vigili del fuoco, arrivati anche da Firenze. Le fiamme si sono sviluppate in un grosso campo di sterpaglie, creando una densa nube di fumo. Fortunatamente non risultano persone coinvolte e nemmeno danni a fabbricati. Sul poste le squadre di vigili del fuoco della centrale e del distaccamento di Montemurlo che hanno utilizzato tre autobotti.

Edizioni locali collegate: Prato

